В Кузбассе для студентов РГИСИ построили уникальное общежитие

Фото: пресс-служба правительства Кузбасса.

В Кузбассе построили уникальное общежитие для студентов Российского государственного института сценических искусств в составе Сибирского культурно-образовательного комплекса. В 2022 году сибирский филиал РГИСИ принял первых студентов. Семиэтажное здание общежития на 240 мест оборудовано необходимой мебелью и готово к заселению. Заканчивается и строительство учебного корпуса вуза, он готов на 87%.

«В Кузбассе сейчас идет финальный этап создания современных студенческих комплексов, - рассказал губернатор Сергей Цивилев. - Новое общежитие – это максимально благоустроенное, многофункциональное пространство. В ближайшее время сюда заедут студенты из Кузбасса, Томска, Абакана, Бийска, Нижнего Тагила, Сочи, Новосибирска, Ижевска, Санкт-Петербурга, Барнаула, Красноярска, Казани, Южно-Сахалинска, Китая. Из 85 студентов РГИСИ 57 – иногородние, они выбрали КуZбасс для получения образования, и это высокая оценка нашей работы, которую мы делаем по повышению привлекательности вузов и качества жизни в регионе».