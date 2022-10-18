Пользователи Twitter раскритиковали Зеленского за ошибки, которые привели к началу российской спецоперации

Владимир Зеленский подвергся жесткой критике со стороны пользователей социальных сетей Фото: REUTERS

Заявление украинского президента Владимира Зеленского о том, что он не намерен вести переговоры с российским лидером Владимиром Путиным, крайне не понравилось интернет-пользователям. В ответ на это жесткое антироссийское высказывание пользователи сети микроблогов Twitter резко раскритиковали Зеленского и посоветовали ему "поумнеть", чтобы больше не допускать подобных заявлений.

Так, некоторые комментаторы напомнили о том, что именно жесткая антироссийская направленность политики Зеленского и его предшественников стала одним из поводов для начала российской специальной военной операции на Украине.

"Если бы Зеленский не нарушил Минские соглашения, противостояние с Россией не началось бы. Ужасная ошибка", - отметил один из интернет-пользователей.

"Украина ведет опосредованную войну с Россией для США. Раньше мы думали, что Зеленский не понимает этого, теперь все стало ясно", - добавил другой комментатор.

Подавляющее большинство критиков украинского лидера сошлись на том, что Зеленскому необходимо пойти на прямые переговоры с Россией, так как других приемлемых для Киева способов завершения конфликта просто не существует. В любом ином случае, по мнению пользователей Twitter, Зеленский рискует потерять свою должность и обречь Украину на человеческие жертвы и потери все новых территорий.