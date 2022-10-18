СПЧ ООН сообщил, что ВСУ совершили как минимум два преступления в отношении российских пленных Фото: REUTERS

Солдаты украинской армии совершили как минимум два военных преступления, расстреляв и пытав российских военнопленных в Харьковской и Киевской областях в марте 2022 года, отмечается в опубликованным сегодня, 18 октября, докладе Комиссии СПЧ ООН по расследованию на Украине.

"Комиссия также задокументировала два случая, когда украинские вооруженные силы стреляли, ранили и пытали захваченных в плен солдат российских вооруженных сил, что является военными преступлениями. После их захвата эти солдаты получили статус военнопленных и были защищены в соответствии с международным гуманитарным правом", - уточняется в документе.

Также комиссия пояснила, что в первом случае, в Малом Рогане Харьковсокй области в период с 24 по 26 марта текущего года украинские военные преднамеренно выстрелили в ноги трем захваченным военнослужащим российских войск с близкого расстояния и избили одного из них прикладом винтовки в ходе допроса.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 18 октября 2022 года можно прочитать здесь.