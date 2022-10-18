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Общество18 октября 2022 12:57

Греция подтвердила, что не требует от граждан России выписки со счета европейского банка для визы

Об этом заявили в посольстве страны
Анна БЕЗРУКОВА
Анна БЕЗРУКОВА
Греция подтвердила, что не требует от граждан России выписки со счета европейского банка для визы

Греция подтвердила, что не требует от граждан России выписки со счета европейского банка для визы

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Греция не требует от граждан РФ выписки со счета европейского банка и оформленного в Евросоюзе полиса страхования для получения туристического шенгена, сообщили РИА Новости в посольстве страны.

"Консульство Греции таких изменений не вводило. Мы не требуем европейские страховки или счета в европейском банке (для оформления визы - прим. ред.)", - уточнили в посольстве.

Ранее стало известно, что в визовых центрах Германии для оформления шенгенской визы теперь необходима выписка из банка, действующего в странах-членах ЕС, а также страховка, оформленная в Евросоюзе.

Также ранее сообщалось, что стоимость шенгенской визы для россиян вырастет до 80 евро. Уточнялось. что это произойдет после отмены соглашения об упрощении визового режима.

Кроме этого, в Еврокомиссии заявили, что приоритетом для выдачи шенгена россиянам должны быть гуманитарные цели.