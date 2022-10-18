Греция подтвердила, что не требует от граждан России выписки со счета европейского банка для визы Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Греция не требует от граждан РФ выписки со счета европейского банка и оформленного в Евросоюзе полиса страхования для получения туристического шенгена, сообщили РИА Новости в посольстве страны.

"Консульство Греции таких изменений не вводило. Мы не требуем европейские страховки или счета в европейском банке (для оформления визы - прим. ред.)", - уточнили в посольстве.

Ранее стало известно, что в визовых центрах Германии для оформления шенгенской визы теперь необходима выписка из банка, действующего в странах-членах ЕС, а также страховка, оформленная в Евросоюзе.

Также ранее сообщалось, что стоимость шенгенской визы для россиян вырастет до 80 евро. Уточнялось. что это произойдет после отмены соглашения об упрощении визового режима.

Кроме этого, в Еврокомиссии заявили, что приоритетом для выдачи шенгена россиянам должны быть гуманитарные цели.