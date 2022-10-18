В Краснодарском крае в 2022 году обновят 143 километра тепловых сетей

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Вениамин Кондратьев уточнил, что, не смотря на замену почти тысячи километров теплосетей, уровень их износа все еще остается достаточно высоким – порядка 65%.

«Мы решили ежегодно обновлять не менее 5% сетей. К сожалению, не все муниципалитеты идут в графике. Только за счет средств бюджета модернизировать котельные и теплосети невозможно, поэтому мы договаривались заключать концессионные соглашения. 13 районов привлекли на модернизацию сетей порядка 4,5 млрд рублей. Остальные должны активнее включиться в работу», – потребовал Вениамин Кондратьев.

Министр ТЭК и ЖКХ края Андрей Прошунин рассказал, что замена сетей продолжается с 2016 года и уточнил, что в нынешнем году будет обновлено 143 километра.

– Также модернизируем 51 котельную, причем 32 из них за счет средств инвесторов. С 2020 года заключили 19 концессионных соглашений в отношении систем теплоснабжения и горячего водоснабжения. В том числе концессии в Славянском, Тихорецком, Апшеронском, Мостовском и Новопокровском районах заключили в текущем году, – добавил Андрей Прошунин.

Вениамин Кондратьев отметил главенство социальной ответственности, безопасности и комфорта жителей края в зимний период в деятельности ресурсосберегающих компаний и поручил уделить особое внимание муниципалитетам, где были проблемы с теплоснабжением населения в прошлом году. Губернатор напомнил, что в Новороссийске было множество аварий на системах теплоснабжения, которые эксплуатируются компанией «АТЭК» и потребовал не допустить подобных инцидентов в этом сезоне.

– Взяли ситуацию на контроль, провели встречи с главой города и учредителями «АТЭК». В итоге, компания значительно увеличила финансирование, выделив на ремонт котельных и тепловых сетей Новороссийска 72,2 млн рублей. Это позволило реконструировать более 7 км тепловых сетей и капитально отремонтировать порядка 20 котлов, в том числе на котельной «Южная» и в 3-м микрорайоне, где и происходило больше всего аварий, – отчитался Андрей Прошунин.

Гендиректор «АТЭК» Александр Семенко заверил в благополучном завершении предстоящего отопительного сезона.