Вениамин Кондратьев: «На разработку туристических маршрутов, строительство автокемпингов, обустройство пляжей направим 780 миллионов рублей»

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– По национальному проекту «Туризм и индустрия гостеприимства» Кубань получит порядка 750 миллионов рублей. Плюс дополнительно еще 30 миллионов – из краевого бюджета и в итоге более 780 миллионов рублей направим на развитие отрасли. Средства пойдут на разработку национальных турмаршрутов, строительство автокемпингов, обустройство пляжей, – сообщил Вениамин Кондратьев.

Глава региона пояснил, что на субсидии могут рассчитывать предприниматели, которые создают новые современные туристические продукты, комфортные объекты для отдыха или модернизируют уже существующие. Это поможет сделать туристическую отрасль края еще разнообразнее и доступнее.

Вениамин Кондратьев добавил, что государство также поддержит бизнес в компенсации части затрат по развитию инфраструктуры. В частности, при обустройстве безбарьерной туристской среды для людей с ограниченными возможностями, включая оборудование пандусов, подъемников, электронных путеводителей.

Краснодарский край защитил право на получение государственной поддержки в результате участия в конкурсе, который учредил в текущем году Ростуризм. Программа реализуется с целью эффективного развития внутреннего и въездного туризма в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства».

Вениамин Кондратьев отметил, что от Кубани было подано свыше 140 заявок. До конца текущего года победители конкурса – предприниматели и организации с конкретными проектами получат 95 субсидий.