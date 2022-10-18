Разбившийся в Ейске самолет Су-34 восстановят для проведения экспертизы Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Конструкция разбившегося в Ейске самолета Су-34 будет восстановлена на Ейском аэродроме для проведения экспертизы и установки причины трагедии, сообщил глава района Роман Бублик.

"... Следственный комитет России эвакуирует обломки, их специалисты соберут на Ейском аэродроме, чтобы восстановить конструкцию самолета для проведения экспертизы и установить причину трагедии", - сообщил Бублик в своем Telegram-канале.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что самолет Су-34 потерпел крушение при выполнении тренировочного полета.

Согласно докладу катапультировавшихся летчиков, причиной произошедшего стало возгорание одного из двигателей при взлете. На месте падения Су-34 во дворе одного из жилых кварталов произошло возгорание топлива самолета.

Также стало известно, что при падении самолета в Ейске повредились 15 квартир. Площадь возгорания составила 2 тысячи квадратных метров.

Также ранее Минобороны РФ продемонстрировало бомбовые удары Су-34 по позициям украинских националистов. Долговременные заглубленные сооружения на позициях противника были разведаны с беспилотников, которые указали летчикам на новые цели.