Депутат Федоров пояснил, почему “Единая Россия” не поддержала законопроект об отсрочке от мобилизации для многодетных отцов

Депутат ГД от “Единой России” Федоров пояснил, почему партия не поддержала отсрочку от мобилизации для многодетных отцов Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Многодетные отцы и отцы детей-инвалидов не подлежат мобилизации, это очевидный факт, а стремление закрепить данный момент в законодательстве - всего лишь желание “играть и хайповать на реальной проблеме”, заявил на Радио “Комсомольская правда” депутат Госдумы РФ от “Единой России” Евгений Федоров.

Напомним, “Единая Россия” ранее отказалась поддерживать поправки КПРФ по отсрочке от мобилизации для многодетных отцов и отцов детей-инвалидов. Так, 110 депутатов Госдумы проголосовали за принятие поправок (КПРФ, ЛДПР, СР, Новые люди), трое “единороссов” воздержались, остальные представитель ЕР и вовсе не голосовали.

Как пояснил депутат Единой России Евгения Федоров, в этой ситуации следует понять, как работает механизм Госдумы. По его словам, попытка “воткнуть” очевидные вещи в закон являются популизмом.

“То есть, как бы им сказали – идите и формируйте законодательство, как вы это дело умеете, а вот присобачить это дело и, простите за такой термин, к левому закону – это как бы нарушает принципы нормотворчества. И поскольку депутаты из КП РФ опытные парламентарии, то они делают это специально. Фактически это такая попытка играть, хайповать на этой реальной проблеме”, - сказал Федоров.

Президент РФ Владимир Путин 21 сентября 2022 года подписал указ "Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации". Главам регионов дано поручение обеспечить призыв на службу по частичной мобилизации в количестве и в сроки, установленные министром обороны.