Цена газа в Европе опускалась ниже 1100 за тысячу кубометров впервые с 15 июня Фото: REUTERS

Цена газа в Европе в ходе торгов 18 октября 2022 года опустилась ниже $1 100 за тысячу кубометров впервые с 15 июня, об этом говорят данные лондонской биржи ICE.

Стоимость ноябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах уменьшилась до $1 090,5 за тысячу кубометров, или €107,355 за МВт.ч.

Общее снижение стоимости газа с начала текущего дня составляет около 16%. Но резкое падение цены оказалось непродолжительным, и к 18:30 по московскому времени она вновь вернулась к отметке $1 150.

Падение цены происходит из-за приближения запасов газа в Евросоюзе к максимуму, установления относительно теплых температур в регионе и существенно возросшей средней долей ветрогенерации в выработке электрической энергии.

Ранее сайт KP.RU публиковал прогноз цен на нефть. Отмечалось, что перспективы нефтяного рынка на ближайшие десять лет будут однозначно пересматриваться, поскольку экономика Китая продолжает замедляться, а добыча нефти растет. Также подчеркивалось, что Ближний Восток тоже нельзя упускать из поля зрения: Иран с Саудовской Аравией и США продолжают конфликтовать, о полном завершении войны в Сирии всерьез говорить пока не приходится.