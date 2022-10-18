Глава ЮАР заявил о заинтересованности Саудовской Аравии в присоединении к БРИКС

Сирил Рамафоса Фото: REUTERS

В Саудовской Аравии выразили заинтересованность в присоединении к группе БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР), сообщил президент Южно-Африканской Республики Сирил Рамафоса, который недавно вернулся из королевства по завершении госвизита.

"Наследный принц Мухаммед бен Сальман Аль Сауд выразил желание Саудовской Аравии стать частью БРИКС, - передает заявление главы государства местная радиостанция SABC. - Нужно отметить, что Саудовская Аравия - не единственная страна, добивающаяся членства в БРИКС".

Кроме этого, Рамафоса напомнил, что ЮАР в 2023-м году будет председательствовать в БРИКС.

Ранее Рамафоса заявил, что очередной антироссийский закон США нанесет вред Африке. Политик указал на важность партнерства и с Москвой, и с Вашингтоном.

Также ранее Сирил Рамафоса пригласил ученых из Бразилии, России, Индии и Китая вместе с южноафриканскими специалистами изучить коронавирусную инфекцию.