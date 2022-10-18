Байден застыл в неестественной позе после вопроса журналиста

Джо Байден Фото: REUTERS

Президент США Джо Байден в очередной раз попал в неловкую ситуацию после выступления по проблеме студенческих долгов, видео с произошедшим опубликовал канал PBS.

После окончания речи к американскому лидеру обратились с вопросами журналисты, во время расспросов Байден застыл в неестественной позе с отсутствующим выражением лица.

На просьбы представителей СМИ пришлось отвечать главе минобразования США Мигелю Кардоне, также принимавшему участие в мероприятии.

Следует отметить, что глава США уже не в первый раз попадает в неловкие ситуации. Так, ранее Джо Байден в очередной раз оговорился и перепутал украинцев с иранцами. Он назвал Афганистан сначала Украиной, а позже - Ираком.

Также ранее американский лидер перепутал Мариуполь с “Метрополем” во время выступления в Варшаве. Президенту Соединенных Штатов потребовалось несколько попыток, чтобы выговорить название населенного пункта.