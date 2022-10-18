МИД заявил, что Россия не угрожала и не угрожает ядерным оружием Украине Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Россия не угрожала и не угрожает Украине ядерным оружием, заявили сегодня, 18 октября, в очередной раз в МИД РФ.

Ранее посол РФ в Британии Келин заявил, что Россия не намерена применять тактическое ядерное оружие на Украине. По его словам, у российской стороны есть строгий перечень условий применения такого вида оружия.

Также ранее в МИД заявили, что Россия не собирается применять ядерное оружие в ходе спецоперации на Украине. В ведомстве отметили, что Москва продолжит придерживаться принципов, в соответствии с которыми в такой войне “не может быть победителей”.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 18 октября 2022 года можно прочитать здесь.