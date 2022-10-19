Киев готовится провести зачистки территорий по методике армии США Фото: REUTERS

Власти Киева готовится к восстановлению контроля над территориями и сформировали полицейские отряды для зачисток и фильтрации по методике армии США. Данную информацию российские военные получили от источника в Вооруженных силах Украины (ВСУ).

«Подготовка полицейских к фильтрации и зачистке территорий ведется по стандартам армии США с использованием методических материалов, составленных американскими военными», — заявил он.

Как стало известно РИА Новости, методические пособия были созданы инструкторами американской армии в виде слайдов презентации.

Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова рассказала, что украинское правительство не ведет переговоры самостоятельно, а опирается на методички Соединенных Штатов.

Ранее министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что российская армия собирает информацию о военных преступлениях со стороны Вооруженных сил Украины. Дипломат подчеркнул, что «Москва это так не оставит». По словам Лаврова, в контактах с Западом Россия продолжает напоминать о недопустимости обстрелов мирного населения со стороны украинских силовиков.