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Политика19 октября 2022 1:27

Киев готовится провести зачистки территорий по методике армии США

РИА Новости: Украинские силовики сформировали полицейские отряды для зачисток занимаемых ВСУ территорий
Андрей ЧЕРНЕНКО
Андрей ЧЕРНЕНКО
Киев готовится провести зачистки территорий по методике армии США

Киев готовится провести зачистки территорий по методике армии США

Фото: REUTERS

Власти Киева готовится к восстановлению контроля над территориями и сформировали полицейские отряды для зачисток и фильтрации по методике армии США. Данную информацию российские военные получили от источника в Вооруженных силах Украины (ВСУ).

«Подготовка полицейских к фильтрации и зачистке территорий ведется по стандартам армии США с использованием методических материалов, составленных американскими военными», — заявил он.

Как стало известно РИА Новости, методические пособия были созданы инструкторами американской армии в виде слайдов презентации.

Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова рассказала, что украинское правительство не ведет переговоры самостоятельно, а опирается на методички Соединенных Штатов.

Ранее министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что российская армия собирает информацию о военных преступлениях со стороны Вооруженных сил Украины. Дипломат подчеркнул, что «Москва это так не оставит». По словам Лаврова, в контактах с Западом Россия продолжает напоминать о недопустимости обстрелов мирного населения со стороны украинских силовиков.