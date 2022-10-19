Песков сообщил, что дата большой пресс-конференции Путина еще не определена

Дмитрий Песков сделал важное заявление о том, когда пройдет пресс-конференция российского президента Фото: REUTERS

В Кремле пока не определили точную дату большой пресс-конференции президента РФ Владимира Путина. С таким заявлением выступил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Нет, пока дату [пресс-конференции Путина в Кремле] не назначили. Как только мы это сделаем, мы всех проинформируем", - рассказал представитель Кремля информагентству ТАСС.

В предыдущие годы большая итоговая пресс-конференция Путина традиционно ежегодно проходила в декабре.

Также, по словам Пескова, пока Кремль не определился и с точной датой послания президента РФ Федеральному собранию. На данный момент администрация главы государства не готова анонсировать традиционное большое выступление Путина перед политической элитой России. При этом ранее Песков несколько подчеркивал, что послание российского лидера должно состояться до конца нынешнего года.