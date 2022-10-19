Глава МАГАТЭ Гросси назвал Путина знающим и уверенным человеком

Рафаэль Гросси поделился впечатлениями от личной встречи с Владимиром Путиным Фото: REUTERS

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что был поражен осведомленностью президента России Владимира Путина по теме Запорожской АЭС (ЗАЭС). Такой вывод руководитель влиятельной международной организации сделал из общения с российским лидером.

"Меня поразило его детальное знание АЭС, ее технических характеристик, и понимание того, что я предлагаю для обеспечения безопасности", - рассказал Гросси в интервью аргентинскому телеканалу Telefe.

Глава МАГАТЭ также заявил о необходимости продолжения прямых контактов с Путиным для обсуждения текущей ситуации на Запорожской АЭС. По словам Гросси, российский президент готов прислушиваться к мнению международных структур, поэтому доносить до Путина свою позицию крайне важно.

Руководитель Международного агентства по атомной энергии полагает, что вопрос о безопасности Запорожской атомной электростанции необходимо решить как можно скорее, поэтому те, кто критикуют его за контакты с Путиным, очень заблуждаются.

Ранее Гросси призвал Россию и Украину создать зону безопасности вокруг ЗАЭС, чтобы не допустить возможного возникновения масштабной атомной аварии и катастрофы.