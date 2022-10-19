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Политика19 октября 2022 5:00

Маск заявил, что для нужд Украины оплачивают работу лишь 11 из 25 тысяч терминалов Starlink

По словам американского миллиардера, за работу большей части терминалов никто не платит
Александр КИСЛОВ
Американский бизнесмен Илон Маск сделал важное заявление о работе Starlink на Украине

Американский бизнесмен Илон Маск сделал важное заявление о работе Starlink на Украине

Фото: REUTERS

Американский миллиардер, основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск раскрыл источники оплаты спутникового интернета Starlink для Украины. Об этом он написал на своей странице в сети микроблогов Twitter.

"Никаких денег от министерства обороны США", - отметил предприниматель. По словам Маска, стран, организаций и частных лиц платят за работу 11 тысяч из 25 тысяч терминалов Starlink на Украине.

Он пояснил, что компания SpaceX теряет около 20 миллионов долларов США в месяц на неоплачиваемых услугах и издержках, связанных с повышенными мерами безопасности для кибервоенной защиты. "Но мы продолжим это делать", - добавил миллиардер.

27 февраля 2022 года Маск заявил, что открыл доступ к глобальной системе Starlink на территории Украины. В марте нынешнего года американские СМИ сообщали, что ВСУ использует спутниковую группировку Starlink для нанесения ударов по российским войскам в условиях отсутствия альтернативных каналов связи.

Впоследствии стало известно, что системы Starlink начали давать сбои, из-за чего украинские боевики понесли "катастрофические потери" в Донбассе, Херсонской, Запорожской и Харьковской областях. При этом Маск заявил о том, что Украина оплатила лишь небольшой процент для использования Starlink.