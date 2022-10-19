Маск заявил, что для нужд Украины оплачивают работу лишь 11 из 25 тысяч терминалов Starlink

Американский бизнесмен Илон Маск сделал важное заявление о работе Starlink на Украине Фото: REUTERS

Американский миллиардер, основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск раскрыл источники оплаты спутникового интернета Starlink для Украины. Об этом он написал на своей странице в сети микроблогов Twitter.

"Никаких денег от министерства обороны США", - отметил предприниматель. По словам Маска, стран, организаций и частных лиц платят за работу 11 тысяч из 25 тысяч терминалов Starlink на Украине.

Он пояснил, что компания SpaceX теряет около 20 миллионов долларов США в месяц на неоплачиваемых услугах и издержках, связанных с повышенными мерами безопасности для кибервоенной защиты. "Но мы продолжим это делать", - добавил миллиардер.

27 февраля 2022 года Маск заявил, что открыл доступ к глобальной системе Starlink на территории Украины. В марте нынешнего года американские СМИ сообщали, что ВСУ использует спутниковую группировку Starlink для нанесения ударов по российским войскам в условиях отсутствия альтернативных каналов связи.

Впоследствии стало известно, что системы Starlink начали давать сбои, из-за чего украинские боевики понесли "катастрофические потери" в Донбассе, Херсонской, Запорожской и Харьковской областях. При этом Маск заявил о том, что Украина оплатила лишь небольшой процент для использования Starlink.