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Политика19 октября 2022 5:23

Власти Энергодара заявили, что украинские войска совершили теракт, нанеся удар по администрации города

Поврежден мост при въезде в город и подстанция «Луч»
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Власти Энергодара заявили, что украинские войска совершили теракт, нанеся удар по администрации города

Власти Энергодара заявили, что украинские войска совершили теракт, нанеся удар по администрации города

Фото: REUTERS

Вооруженные силы Украины (ВСУ) совершили теракт, нанеся удар по администрации Энергодара из реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS. Такое заявление сделали власти города в среду, 19 октября.

Как заявили в пресс-службе администрации города, обстрел Энергодар, в результате которого был также поврежден мост при въезде в город и подстанция «Луч», начался в ночь на среду, 19 октября.

«Киевские неонацисты совершили террористический акт, направленный против мирных жителей города Энергодар. Террористы нанесли удар по администрации города из РСЗО HIMARS»- сказано в заявлении городских властей.

Кроме того, как говорится в заявлении администрации города, по объектам гражданской инфраструктуры был нанесен удар аналогичными ракетами. «Восстановительные работы запланированы на ближайшее время. Пострадавших нет», - сказано в заявлении, где говорится о повреждении мост при въезде в Энергодар, а также подстанция «Луч».