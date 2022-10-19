Власти Энергодара заявили, что украинские войска совершили теракт, нанеся удар по администрации города Фото: REUTERS

Вооруженные силы Украины (ВСУ) совершили теракт, нанеся удар по администрации Энергодара из реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS. Такое заявление сделали власти города в среду, 19 октября.

Как заявили в пресс-службе администрации города, обстрел Энергодар, в результате которого был также поврежден мост при въезде в город и подстанция «Луч», начался в ночь на среду, 19 октября.

«Киевские неонацисты совершили террористический акт, направленный против мирных жителей города Энергодар. Террористы нанесли удар по администрации города из РСЗО HIMARS»- сказано в заявлении городских властей.

Кроме того, как говорится в заявлении администрации города, по объектам гражданской инфраструктуры был нанесен удар аналогичными ракетами. «Восстановительные работы запланированы на ближайшее время. Пострадавших нет», - сказано в заявлении, где говорится о повреждении мост при въезде в Энергодар, а также подстанция «Луч».