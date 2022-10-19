Замглавы Херсонской области заявил о стягивании ВСУ к линии фронта наемников и военной техники

Кирилл Стремоусов сделал важное заявление о ситуации в Херсонской области Фото: скриншот

Вооруженные силы Украины (ВСУ) стягивают технику к Херсонской области РФ, на подступах к ней находятся несколько десятков тысяч украинских военных и иностранных наемников. Об этом сообщил журналистам замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов.

"Несколько десятков тысяч боевиков сейчас находятся на подступах к Херсонской области, так же как и очень большое количество военной техники. У нас есть информация, что военная техника также стягивается", - рассказал херсонский чиновник в интервью телеканалу "Соловьев. Live".

По словам Стремоусова, на данный момент обстановка в Херсонской области является напряженной, но вполне контролируемой

Ранее херсонские власти заявили о срочной эвакуации местных жителей в связи с угрозой масштабных обстрелов со стороны ВСУ. Командующий Объединенной группировкой российских войск в зоне проведения СВО генерал армии Сергей Суровикин не исключает, что украинские боевики решат применить на Херсонском направлении "запрещенные методы ведения войны".