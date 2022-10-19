Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+7°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Политика19 октября 2022 6:20

Замглавы Херсонской области заявил о стягивании ВСУ к линии фронта наемников и военной техники

По словам Кирилла Стремоусова, обстановка в регионе является напряженной, но контролируемой
Александр КИСЛОВ
Кирилл Стремоусов сделал важное заявление о ситуации в Херсонской области

Кирилл Стремоусов сделал важное заявление о ситуации в Херсонской области

Фото: скриншот

Вооруженные силы Украины (ВСУ) стягивают технику к Херсонской области РФ, на подступах к ней находятся несколько десятков тысяч украинских военных и иностранных наемников. Об этом сообщил журналистам замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов.

"Несколько десятков тысяч боевиков сейчас находятся на подступах к Херсонской области, так же как и очень большое количество военной техники. У нас есть информация, что военная техника также стягивается", - рассказал херсонский чиновник в интервью телеканалу "Соловьев. Live".

По словам Стремоусова, на данный момент обстановка в Херсонской области является напряженной, но вполне контролируемой

Ранее херсонские власти заявили о срочной эвакуации местных жителей в связи с угрозой масштабных обстрелов со стороны ВСУ. Командующий Объединенной группировкой российских войск в зоне проведения СВО генерал армии Сергей Суровикин не исключает, что украинские боевики решат применить на Херсонском направлении "запрещенные методы ведения войны".