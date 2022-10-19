Глава МОК Томас Бах продлил санкции против спортсменов из России и Белоруссии Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах объявил о том, что санкционные ограничении в отношении российских и белорусских спортсменов будут продлены. Такое заявление он сделал на генеральной ассамблее ассоциации национальных олимпийских комитетов в Сеуле.

Бах отметил, что комитет всегда выступал против позиции, «когда спортсмены из одной страны отказывались соревноваться со спортсменами из другой страны по политическим причинам». «Но сейчас единственным способом для того, чтобы продолжать выполнять нашу миссию, была рекомендация международным федерациям о неучастии спортсменов в соревнованиях только из-за их паспорта», - сказал глава МОК.

По его словам, причины для подобных мер на данный момент остаются существенными, а отменять их «не время». «Продолжайте следить за нашими рекомендациями», - добавил он.

Напомним, 28 февраля 2022 года МОК выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций, рекомендуя не допускать российских и белорусских спортсменов к любым соревнованиям. Кроме того, из России были перенесены многие соревнования с участием иностранных спортсменов.