Главу Еврокомиссии фон дер Ляйен призвали уйти в отставку из-за тайной переписки с Pfizer

Вокруг Урсулы Фон дер Ляйен разгорается громкий скандал Фото: REUTERS

Член Европарламента от Румынии Кристиан Терес призвал главу Еврокомиссии Урсулу Фон дер Ляйен как можно скорее уйти в отставку со своего поста. Поводом стала тайная переписка высокопоставленной европейской чиновницы с представителями американской фармкомпании Pfizer.

В ходе заседания Европейского парламента политик публично обвинил Фон дер Ляйен в закупке 4,6 миллиардов доз вакцины от новой коронавирусной инфекции на сумму 71 миллиард евро.

«Это означает, что она купила десять доз вакцин на каждого гражданина ЕС. Эти контракты до сих пор не полностью опубликованы для общественности и депутатов Европарламента», - подчеркнул Терес.

Кроме того, Европейская палата аудиторов обвинила Еврокомиссию в отказе обнародовать переписку Фон дер Ляйен с компанией Pfizer. В ЕК ссылаются на то, что никаких переписок на данный момент не сохранилось. Однако, по данным телеканала Euronews, европейский омбудсмен Эмили О'Рейли считает, что детали переговоров о покупке вакцин у Pfizer должны в любом случае должны были сохраниться.

Более того, согласно сведениям немецкого издания Der Spiegel, Фон дер Ляйен обвинялась в удалении важных СМС-сообщений ещё во время работы в должности министра обороны Германии.