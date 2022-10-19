Президент Казахстана Токаев попал в базу украинского сайта "Миротворец" за высказывание о Крыме

Казахстанский лидер Касым-Жомарт Токаев стал фигурантом скандального списка "врагов Украины" Фото: REUTERS

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев попал в базу скандального украинского националистического сайта "Миротворец".

Создатели одиозного ресурса обвинили политика в том, что он не считает присоединение Крыма к РФ "аннексией".

Поводом для такой оценки позиции Токаева по "крымскому вопросу" стало интервью президента Казахстана изданию DW (признано в РФ СМИ-иноагентом) трехлетней давности, в котором он, говоря о вхождении полуострова в состав РФ, прямо заявил, что никакой "аннексией" это событие называть ни в коем случае нельзя. Также недовольство авторов "Миротворца" вызвало сделанное Токаевым в этом же интервью заявление о том, что он "верит в мудрость и порядочность руководства России".

Власти Казахстана на попадание Токаева в список "Миротворца" на данный момент пока никак не отреагировали.

На сайте "Миротворец" публикуются личные данные публичных персон и организаций, деятельность которых администрация ресурса расценивает как угрозу безопасности Украины.