МВД России сообщило, что экс-замминистра энергетики получил взятку в размере 227 млн рублей Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министерство внутренних дел России установило факт получения взятки в размере 227 миллионов рублей бывшим заместителем министра энергетики. Об этом в среду, 19 октября, сообщил глава российской полиции Владимир Колокольцев, не называя имя фигуранта уголовного дела.

Колокольцев уточнил, расследования проходили совместных с Федеральной Службой Безопасности (ФСБ) России, Росфинмониторингом, а также федеральным казначейством. «Был установлен факт получения денежного вознаграждения на сумму 227 миллионов рублей бывшим заместителем министра энергетики», - заявил глава ведомства, выступая в Государственной думе.

Министр также сообщил, что средства передавались через посредников при помощи расчетов счетов в иностранных банках, а «предназначались для оказания содействия при заключении государственных контрактов».

Напомним, в этом году бывший сотрудник «Крымэнерго» попался на взятке в 230 тысяч рублей. Как писал сайт KP.RU, он был задержан с поличным сотрудниками ФСБ.