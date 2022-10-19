Банк ДОМ.РФ запустил дистанционную ипотеку с помощью мобильных банкиров

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Банк ДОМ.РФ начал проводить ипотечные сделки дистанционно – клиенты у себя дома или в офисе могут подписать кредитную документацию с помощью электронной подписи, которую оформляет мобильный банкир. Этот же сотрудник проводит идентификацию для открытия счёта.

На данный момент проведено 70 таких сделок в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Твери. Сервис дистанционной ипотеки доступен по всей России, в регионах присутствия банка к клиентам выезжает мобильный банкир, в остальных населённых пунктах – выездной сотрудник банка.

«Похожий механизм мы практиковали весной 2020 года, в условиях послаблений Центробанка на фоне пандемии, тогда допускалась удалённая идентификация клиента. Сейчас наши выездные сотрудники проводят электронные сделки с учётом текущих требований ЦБ, – пояснил директор Управления продажами Банка ДОМ.РФ Кирилл Варенцов. - Кроме того, мы расширили спектр продуктов и программ для дистанционного оформления – если в 2020 году это были только новостройки, сейчас – квартиры на первичном и вторичном рынке, рефинансирование, а также ИЖС».

Напомним, «Льготная ипотека» оформляется в банке по ставке от 5,8%, «Семейная» – от 4,8%, кредиты для ИТ-специалистов – от 3,9%. По стандартным рыночным программам ставки начинаются от 10,4%. Первоначальный взнос – от 15% в рамках госпрограмм и от 10% по стандартным рыночным продуктам. Заявка подается в отделении банка или онлайн, более 80% решений принимается в течение минуты.

Отметим, что раньше в Банке ДОМ.РФ сообщали, что каждый второй клиент сегодня при оформлении ипотеки подтверждает доход и занятость в электронном формате. С начала 2022 года сервисом воспользовались около 13 500 клиентов, а объем сделок составил 65 млрд рублей — на треть больше показателя на октябрь прошлого года.

Дистанционное подтверждение дохода избавляет от необходимости предоставлять справку НДФЛ-2 и копию трудовой книжки. Все это заменяет выписка из Пенсионного фонда РФ, которую клиенты заказывают через сотрудника банка.