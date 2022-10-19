Въезд гражданских в Херсонскую область закрывается на семь дней Фото: Ирина ГЕРЦ

Власти Херсонской области закрывают въезд для гражданских лиц на семь дней, заявил журналистам временно исполняющий обязанности главы региона Владимир Сальдо.

По его словам, въезд в Херсонскую область будет разрешен для работников снабжающих компаний только по пропускам комендатуры. Он отметил, что все органы власти уже начали переезжать на левый берег Днепра, а за последние два дня из Херсона выехали более пяти тысяч человек. Выезд работников бюджетной сферы планируется начать в среду, 19 октября, сообщил Сальдо.

Как отметил врио главы Херсонской области, для размещения уехавших из региона жителей подготовлены дома отдыха на морском побережье. Сальдо заверил, что сдавать Херсон никто не собирается: союзные войска готовы к переходу в наступление и ждут отъезда мирного населения.

Напомним, ранее херсонские власти заявили о срочной эвакуации местных жителей в связи с угрозой масштабных обстрелов со стороны ВСУ. Командующий Объединенной группировкой российских войск в зоне проведения СВО генерал армии Сергей Суровикин не исключает, что украинские боевики решат применить на Херсонском направлении "запрещенные методы ведения войны".