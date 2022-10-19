ВСУ потеряли более 30 военных при попытке форсировать реку Жеребец в ЛНР Фото: REUTERS

Вооруженные силы России уничтожили более 30 украинских военных в ходе их попытки форсировать реку Жеребец в Луганской народной республике, сообщает Министерство обороны РФ.

«На Красно-Лиманском направлении пресечены попытки противника форсировать в темное время суток реку Жеребец в районах населенных пунктов в Луганской народной республике. Российскими войсками уничтожено более 30 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины и два автомобиля», – сказано в Telegram-канале ведомства.

Кроме того, на Николаево-Криворожском направлении Воздушно-космические войска России нанесли ракетные удары по подразделениям ВСУ и «Иностранному легиону» в районе Николаева и Херсонской области. За прошедшие сутки на этом направлении российскими войсками уничтожены более 120 украинских военнослужащих и наемников, восемь боевых бронированных машин и 12 автомобилей, уточнили в Минобороны РФ.