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Политика19 октября 2022 11:02

ВСУ потеряли более 30 военных при попытке форсировать реку Жеребец в ЛНР

На Николаево-Криворожском направлении российские войска уничтожили более 120 человек
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
ВСУ потеряли более 30 военных при попытке форсировать реку Жеребец в ЛНР

ВСУ потеряли более 30 военных при попытке форсировать реку Жеребец в ЛНР

Фото: REUTERS

Вооруженные силы России уничтожили более 30 украинских военных в ходе их попытки форсировать реку Жеребец в Луганской народной республике, сообщает Министерство обороны РФ.

«На Красно-Лиманском направлении пресечены попытки противника форсировать в темное время суток реку Жеребец в районах населенных пунктов в Луганской народной республике. Российскими войсками уничтожено более 30 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины и два автомобиля», – сказано в Telegram-канале ведомства.

Кроме того, на Николаево-Криворожском направлении Воздушно-космические войска России нанесли ракетные удары по подразделениям ВСУ и «Иностранному легиону» в районе Николаева и Херсонской области. За прошедшие сутки на этом направлении российскими войсками уничтожены более 120 украинских военнослужащих и наемников, восемь боевых бронированных машин и 12 автомобилей, уточнили в Минобороны РФ.