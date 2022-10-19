Минобороны России сообщило об уничтожении десанта ВСУ около Запорожской АЭС

Киевский националистический режим предпринял очередную безуспешную попытку захвата ЗАЭС Фото: REUTERS

Российские военные уничтожили десант украинских войск, пытавшихся захватить Запорожскую атомную электростанцию, сообщил официальный представитель министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Сегодня около 4 утра противник силами до двух рот предпринял очередную попытку высадки десанта на левый берег Каховского водохранилища и захвата территории атомной станции. Для десанта были задействованы 37 лодок и катеров с военнослужащими ВСУ, в том числе 12 тяжелого и 25 легкого типов", - отмечается в официальном брифинге российского военного ведомства.

По словам Конашенкова, в результате активных действий российских войск, охранявших внешний периметр Запорожской атомной станции, десант противника уничтожен. Потери ВСУ составили более 90 украинских военнослужащих и 14 лодок. Остатки десанта артиллерийским огнем были рассеяны в акватории Каховского водохранилища.

Ранее киевские власти регулярно устраивали массированные обстрелы территории Запорожской атомной электростанции и города Энергодар (Запорожская область РФ), в которой расположена АЭС. Из-за действий боевиков ВСУ, как предупреждают в Минобороны России, может возникнуть масштабная авария. Ее последствия, по мнению экспертов, могут быть сравнимы по масштабам с последствиями резонансных ЧП на атомных станциях в Фукусиме и Чернобыле. Ситуация с регулярными обстрелами территории ЗАЭС заинтересовала и международные структуры. В частности, глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси подробно обсуждал данный вопрос в ходе своих переговоров с российским президентом Владимиром Путиным (при этом Гросси и его коллеги по МАГАТЭ в своих официальных докладах и заключениях в настоящее время прямо не обвиняют Вооруженные силы Украины в ударах по атомной станции, но заявляют о том, что АЭС подвергается регулярным и мощным обстрелам).