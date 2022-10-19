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Политика19 октября 2022 11:07

Минобороны России сообщило об уничтожении десанта ВСУ около Запорожской АЭС

Боевики Вооруженных сил Украины предприняли попытку штурма атомной электростанции
Александр КИСЛОВ
Киевский националистический режим предпринял очередную безуспешную попытку захвата ЗАЭС

Киевский националистический режим предпринял очередную безуспешную попытку захвата ЗАЭС

Фото: REUTERS

Российские военные уничтожили десант украинских войск, пытавшихся захватить Запорожскую атомную электростанцию, сообщил официальный представитель министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Сегодня около 4 утра противник силами до двух рот предпринял очередную попытку высадки десанта на левый берег Каховского водохранилища и захвата территории атомной станции. Для десанта были задействованы 37 лодок и катеров с военнослужащими ВСУ, в том числе 12 тяжелого и 25 легкого типов", - отмечается в официальном брифинге российского военного ведомства.

По словам Конашенкова, в результате активных действий российских войск, охранявших внешний периметр Запорожской атомной станции, десант противника уничтожен. Потери ВСУ составили более 90 украинских военнослужащих и 14 лодок. Остатки десанта артиллерийским огнем были рассеяны в акватории Каховского водохранилища.

Ранее киевские власти регулярно устраивали массированные обстрелы территории Запорожской атомной электростанции и города Энергодар (Запорожская область РФ), в которой расположена АЭС. Из-за действий боевиков ВСУ, как предупреждают в Минобороны России, может возникнуть масштабная авария. Ее последствия, по мнению экспертов, могут быть сравнимы по масштабам с последствиями резонансных ЧП на атомных станциях в Фукусиме и Чернобыле. Ситуация с регулярными обстрелами территории ЗАЭС заинтересовала и международные структуры. В частности, глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси подробно обсуждал данный вопрос в ходе своих переговоров с российским президентом Владимиром Путиным (при этом Гросси и его коллеги по МАГАТЭ в своих официальных докладах и заключениях в настоящее время прямо не обвиняют Вооруженные силы Украины в ударах по атомной станции, но заявляют о том, что АЭС подвергается регулярным и мощным обстрелам).