Министр обороны Израиля заявил, что страна не станет поставлять вооружение Украине

Израиль наотрез отказался вооружать боевиков Вооруженных сил Украины Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Израиль не собирается поставлять Украине вооружения и не будет обучать бойцов ВСУ. С соответствующим заявлением выступил израильский министр обороны Бени Ганц в ходе брифинга для послов стран ЕС.

При этом высокопоставленный чиновник подчеркнул, что Израиль намерен продолжать в полном объеме оказывать гуманитарную помощь Украине.

"Израиль поддерживал и поддерживает Украину, НАТО и Запад — это то, что мы говорили раньше и повторяем сегодня. У Израиля есть политика поддержки Украины через гуманитарную помощь и доставку спасательного оборонительного оборудования", - цитирует Ганца информагентство РИА Новости.

Ранее министр по делам диаспоры Израиля Нахман Шай публично предложил правительству страны начать оказывать активную военную помощь Украине. Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев назвал его слова о поставках Израилем оружия Украине "очень опрометчивым шагом", который может поставить под угрозу российско-израильские отношения.

Вскоре после этого высокопоставленные израильские правительственные чиновники дали понять, что слова Шая были лишь его личным мнением, а не являлись консолидированной позицией части кабинета министров страны.