Путин заявил, что выплаты мобилизованным должны составлять не менее 195 тысяч рублей в месяц

Владимир Путин сделал важное заявление о сумме денежного довольствия мобилизованным россиянам Фото: REUTERS

Президент РФ Владимир Путин сообщил, что ежемесячные выплаты мобилизованным россиянам должны составлять не менее 195 тысяч рублей. С таким заявлением глава государства выступил 19 октября 2022 года в ходе заседания Совета безопасности.

"Известна проблема с выплатами денежного довольствия. Сегодня подписано поручение о неукоснительном выплате и должны составлять не менее 195 тысяч рублей в календарный месяц. Поручаю главам регионов взять под контроль помощь семьям, детям, близким всех наших защитников", - отметил Путин в своем выступлении.

Частичная мобилизация была объявлена в России по решению президента Путина 21 сентября нынешнего года. В рамках проходящих в стране масштабных мобилизационных мероприятий в ряды Вооруженных сил РФ планируется призвать порядка 300 тысяч резервистов.

При этом, по словам главы государства, уже к начале ноября текущего года все мобилизационные мероприятия должны завершиться (более того, в целом ряде регионов РФ - в том числе, в Москве и Московской области - местные власти уже заявили о выполнении плана по частичной мобилизации и окончании всех мобилизационных мероприятий по призыву граждан).