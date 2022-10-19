ЕС подготовил санкции против лиц, якобы причастных к поставкам иранских БПЛА в Россию Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Страны - члены Европейского союза предварительно согласовали санкционные ограничения в отношении восьми физических и юридических лиц, которые, по мнению Евросоюза, причастны к якобы имеющим место поставкам беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) иранского производства в Россию. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на европейских дипломатов.

Согласно данным издания, перечень фигурантов черного списка будет представлен в среду, 19 октября.

Ранее пресс-секретарь главы внешнеполитической службы Европейского союза Набила Массрали сообщала, что Брюссель подготовил «достаточно свидетельств этой деятельности» Ирана, а также «готовит быстрый ответ».

Напомним, днем ранее, во вторник, 18 октября, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Москва не располагает какой-либо информацией о закупках или задействовании Россией иранских БПЛА, указав на то, что используется российская техника с российскими наименованиями.