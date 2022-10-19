Мужчина предстанет перед судом за избиение 10-летнего ребенка в Оренбуржье

Мужчина предстанет перед судом Фото: Shutterstock

В Пономаревском районе Оренбуржья мужчину будут судить за жестокое избиение несовершеннолетнего. Десятилетний мальчик сломал чужой велосипед, а мужчина решил наказать его. По информации Пономаревского районного суда, ранее житель села Наурузово уже получал административное наказание за подобное поведение. Об этом сообщает 56.orb.

ЧП случилось в августе 2022 года. Мужчина увидел, что ребенок сломал велосипед. Он схватил мальчика и начал избивать - по рукам, животу, по лицу. Ладонью стукнул по губам. Ребенок получил травмы не только физического, но психологического характера. Нанесенный ему вред оценивается как не повлекший серьезного вреда здоровью.

Суд принял во внимание все обстоятельства дела. Заседание пока не назначено, но мужчине придется ответить за избиение в соответствии со статьей 116 Уголовного кодекса. Отягчающим обстоятельством станет то, что он уже был судим.