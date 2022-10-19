Украинский беспилотник сбросил взрывное устройство на школу в Запорожье Фото: REUTERS

В ночь на среду, 19 октября, беспилотник ВСУ сбросил взрывное устройство на крышу школы в Великой Белозерке в Запорожской области, здание повреждено, пострадавших нет, сообщил член главного совета администрации региона Владимир Рогов.

"Сегодня ночью украинские каратели при помощи БПЛА на здание школы в Великой Белозерке осуществили сброс двух взрывных устройств. Один из сброшенных снарядов упал на прилегающей к школе территории, второй пробил крышу здания и пол в учебном классе. Пострадавших нет", - уточняется в его Telegram-канале.

Также он добавил, что в качестве взрывного устройства применялась граната от ручного гранатомета с прикрепленными к ней поражающими элементами.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 19 октября 2022 года можно прочитать здесь.