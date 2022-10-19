Совфед утвердил указ Путина о введении военного положения в новых регионах России

Совфед РФ утвердил указ президента Владимира Путина о введении военного положения в новых регионах России.

Речь идет о ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях.

Сегодня Путин заявил, что военное положение вводится в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях с 20 октября 2022 года.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 19 октября 2022 года можно прочитать здесь.