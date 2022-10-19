Умер Давид Кеосаян - советский и российский актер, режиссер и продюсер

Старший брат телеведущего Тиграна Кеосаяна, Давид Кеосаян, умер на 62 году жизни Фото: Борис КУДРЯВОВ

Скончался известный советский и российский актер, кинорежиссер, сценарист и продюсер Давид Кеосаян - брат знаменитого телеведущего Тиграна Кеосаяна. Ему был 61 год. О смерти Давида Эдмондовича сообщила в своем телеграм-канале главный редактор RT и МИА «Россия сегодня» Маргарита Симоньян.

“Я не знала других настолько светлых, свободных, жизнелюбивых людей. 'Джана, нельзя узурпировать ветер!' - говорил наш Брат, наш Друг, родной наш Давид. Старший брат Тиграна, единственный родной брат. Сегодня его не стало. Помолитесь, кто верует”, - написала Симоньян.

Давид Эдмондович - сын великого советского режиссера Эдмонда Кеосаяна и родной брат режиссера и актера Тиграна Кеосаяна.

Он известен такими кинокартинами как "Бедная Саша", "Львиная Доля", "Марш Турецкого", "Досье детектива Дубровского".

Одной из первых ролей Давида Кеосаяна была роль беспризорника в известном советском фильме «Корона Российской империи, или снова неуловимые» 1971 года.

Давид Кеосаян - член Гильдии продюсеров России, член киноакадемии "Ника".

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