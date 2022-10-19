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Звезды19 октября 2022 14:45

Умер Давид Кеосаян - советский и российский актер, режиссер и продюсер

Старший брат телеведущего Тиграна Кеосаяна, Давид Кеосаян, умер на 62 году жизни
Владимир РОМАНЕНКО
Старший брат телеведущего Тиграна Кеосаяна, Давид Кеосаян, умер на 62 году жизни

Старший брат телеведущего Тиграна Кеосаяна, Давид Кеосаян, умер на 62 году жизни

Фото: Борис КУДРЯВОВ

Скончался известный советский и российский актер, кинорежиссер, сценарист и продюсер Давид Кеосаян - брат знаменитого телеведущего Тиграна Кеосаяна. Ему был 61 год. О смерти Давида Эдмондовича сообщила в своем телеграм-канале главный редактор RT и МИА «Россия сегодня» Маргарита Симоньян.

“Я не знала других настолько светлых, свободных, жизнелюбивых людей. 'Джана, нельзя узурпировать ветер!' - говорил наш Брат, наш Друг, родной наш Давид. Старший брат Тиграна, единственный родной брат. Сегодня его не стало. Помолитесь, кто верует”, - написала Симоньян.

Давид Эдмондович - сын великого советского режиссера Эдмонда Кеосаяна и родной брат режиссера и актера Тиграна Кеосаяна.

Он известен такими кинокартинами как "Бедная Саша", "Львиная Доля", "Марш Турецкого", "Досье детектива Дубровского".

Одной из первых ролей Давида Кеосаяна была роль беспризорника в известном советском фильме «Корона Российской империи, или снова неуловимые» 1971 года.

Давид Кеосаян - член Гильдии продюсеров России, член киноакадемии "Ника".

Совсем недавно вершины мирового кинематографа утратили еще одну звезду. Умер шотландский актер Робби Колтрейн, известный по роли лесника в школе «Хогвартс» Рубеуса Хагрида в фильме «Гарри Поттер».