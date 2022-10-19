Кадыров поддержал введение военного положения в новых регионах России

Рамзан Кадыров Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Глава Чечни Рамзан Кадыров выразил мнение, что если после принятых сегодня, 19 октября, президентом России Владимиром Путиным решений одна пуля полетит в сторону РФ, нужно не просто ударить по украинским центрам принятия решений, а стереть их с лица земли.

"Полностью поддерживаю решение о военном положении в четырех новых регионах России. Я всегда подчеркивал, что народ вышел на референдум, чтобы мы защитили его от фашистов...", - написал Кадыров в Telegram-канале.

Сегодня президент России Владимир Путин объявил о введении военного положения в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях с 20 октября 2022 года и наделении глав регионов дополнительными полномочиями для обеспечения безопасности.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 19 октября 2022 года можно прочитать здесь.

Ранее Минобороны сообщило, что все удары по территории Украины достигли цели. Российские ВС нанесли массированный удар по объектам систем военного управления, связи и энергетики Украины.