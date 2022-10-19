Система ПВО отразила несколько ракетных атак Украины на Каховскую ГЭС Фото: Александр КОЦ

Система ПВО отразила несколько ракетных атак ВСУ на Каховскую ГЭС, сообщил сегодня, 19 октября, РИА Новости глава администрации Каховского района Владимир Леонтьев.

"Сегодня воздушная тревога звучала около пяти раз. Было несколько попыток нанести ракетный удар по Каховской ГЭС. Сработала система ПВО. Атаку, целью которой была Каховская гидроэлектростанция, удалось отразить", - уточнил он.

Также он добавил, что ситуация находится под контролем. Власти региона усилили охрану и оборону стратегических объектов.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 19 октября 2022 года можно прочитать здесь.

Ранее Минобороны сообщило, что все удары по территории Украины достигли цели. Российские ВС нанесли массированный удар по объектам систем военного управления, связи и энергетики Украины.