Эрдоган предложил Зеленскому урегулировать конфликт на Украине путем переговоров

Реджеп Тайип Эрдоган Фото: REUTERS

Президент Турции Тайип Эрдоган обсудил по телефону с Владимиром Зеленским последнюю ситуацию на Украине, сообщили в канцелярии турецкого лидера.

Как уточняется, "в ходе переговоров Эрдоган отметил, что дипломатическое решение конфликта должно быть сохранено при любых обстоятельствах, и выразил готовность внести любой вклад в прекращение конфликта путем переговоров".

Ранее Эрдоган во Львове предложил организовать переговоры России и Украины.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 19 октября 2022 года можно прочитать здесь.