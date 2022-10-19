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Политика19 октября 2022 17:22

Эрдоган предложил Зеленскому урегулировать конфликт на Украине путем переговоров

Об этом сообщили в канцелярии главы Турции
Анна БЕЗРУКОВА
Анна БЕЗРУКОВА
Реджеп Тайип Эрдоган

Реджеп Тайип Эрдоган

Фото: REUTERS

Президент Турции Тайип Эрдоган обсудил по телефону с Владимиром Зеленским последнюю ситуацию на Украине, сообщили в канцелярии турецкого лидера.

Как уточняется, "в ходе переговоров Эрдоган отметил, что дипломатическое решение конфликта должно быть сохранено при любых обстоятельствах, и выразил готовность внести любой вклад в прекращение конфликта путем переговоров".

Ранее Эрдоган во Львове предложил организовать переговоры России и Украины.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 19 октября 2022 года можно прочитать здесь.