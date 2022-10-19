США обвинили пять граждан России и двух нефтетрейдеров в уклонении от санкци Фото: GLOBAL LOOK PRESS

США предъявили пяти гражданам России, включая сына губернатора Красноярского края Артема Усса, обвинения в уклонении от санкций и отмывании денег, сообщил сегодня, 19 октября американский минюст.

Усса арестовали в Италии и он ждет экстрадиции в США. Другой обвиняемый - Юрий Орехов - взят под стражу в Германии.

"(Они) проходят экстрадиционные процедуры", - уточняется в пресс-релизе американского ведомства.

Также обвинения предъявили Светлане Кузургашевой, Тимофею Телегину и Сергею Тюлякову.

Вместе с ними по данному делу проходят Хуан Фернандо Серрано Понсе и Хуан Карлос Сото, которые, как говорится в пресс-релизе, являлись посредниками в нелегальных нефтяных сделках с венесуэльской компанией PDVSA.

Ранее США выдвинули обвинение против чиновников Беларуси из-за посадки самолета Ryanair в Минске. Там считают, что власти Беларуси сфабриковали информацию о нахождении бомбы на борту самолета для задержания Протасевича.