Bild: президент ФРГ Штайнмайер отменил визит в Киев по соображениям безопасности Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер отменил свой визит в Киев, который был запланирован на четверг, 20 октября, сообщает немецкое издание Bild.

Как уточнила газета, управление федерального президента аргументировало это решение "соображениями безопасности".

По информации Bild, отказаться от поездки в Киев Управлению президента ФРГ порекомендовали в МИД Германии, а также МВД и органы безопасности страны.

Ранее Дмитрий Медведев заявил, что поездка Макрона, Шольца и Драги в Киев была бесполезной. Пользы от посещения европейцами Киева - ноль, считает зампредседателя Совбеза РФ.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 19 октября 2022 года можно прочитать здесь.