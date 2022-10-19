РЖД презентовали дизайн российского высокоскоростного поезда Фото: Алексей БУЛАТОВ

Холдинг "Российские железные дороги" презентовал три варианта дизайна внешнего вида высокоскоростного поезда на официальном сайте РЖД. Посетители портала могут принять участие в опросе и выбрать внешний облик поезда, говорится в сообщении в Telegram-канале компании.

Как уточнили представители РЖД, конструкционная скорость первого российского высокоскоростного поезда составит 360 км/ч. Разработку и проектирование образца ведет спецподразделение "Инжиниринговый центр железнодорожного транспорта".

"К реализации проекта привлечены свыше 300 научных и промышленных предприятий страны. Ожидается, что электропоезд будет готов в 2028 году", - рассказали в холдинге.

Ранее в РЖД сообщили о возобновлении пассажирского сообщения с Казахстаном с 20 апреля 2022 года. Также отмечалось, что пять поездов будут возвращены с июня текущего года.