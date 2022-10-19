В Киеве сообщили о повреждении около 40% энергоинфраструктуры Украины Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Примерно 40% энергетической инфраструктуры Украины повреждены, будут отключения, заявил сегодня, 19 октября, директор украинского центра исследования энергетики Александр Харченко.

"К сожалению, с теми новыми данными, которые мы в настоящее время видим, около 40% общей инфраструктуры и наших генерирующих мощностей очень серьезно повреждены", - заявил Харченко в прямом эфире украинского единого новостного марафона.

Ранее Минобороны России сообщило, что все удары по территории Украины достигли цели. Российские ВС нанесли массированный удар по объектам систем военного управления, связи и энергетики Украины.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 19 октября 2022 года можно прочитать здесь.