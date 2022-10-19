Отключения электричества по всей Украине планируются 20 октября 2022 года Фото: REUTERS

Временные отключения электричества во всех регионах Украины произойдут в четверг, 20 октября 2022 года, сообщил сегодня в своем Телеграм-канале замглавы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко.

С 20 октября в городах также будет ограничено использование уличного освещения, также написал Тимошенко.

Сегодня - 19 октября - воздушная тревога объявлена в нескольких регионах Украины.

Ранее Минобороны России сообщило, что все удары по территории Украины достигли цели. Российские ВС нанесли массированный удар по объектам систем военного управления, связи и энергетики Украины.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 19 октября 2022 года можно прочитать здесь.