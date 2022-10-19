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Политика19 октября 2022 19:38

Отключения электричества по всей Украине планируются 20 октября 2022 года

Об этом сообщил замглавы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко
Анна БЕЗРУКОВА
Анна БЕЗРУКОВА
Отключения электричества по всей Украине планируются 20 октября 2022 года

Отключения электричества по всей Украине планируются 20 октября 2022 года

Фото: REUTERS

Временные отключения электричества во всех регионах Украины произойдут в четверг, 20 октября 2022 года, сообщил сегодня в своем Телеграм-канале замглавы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко.

С 20 октября в городах также будет ограничено использование уличного освещения, также написал Тимошенко.

Сегодня - 19 октября - воздушная тревога объявлена в нескольких регионах Украины.

Ранее Минобороны России сообщило, что все удары по территории Украины достигли цели. Российские ВС нанесли массированный удар по объектам систем военного управления, связи и энергетики Украины.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 19 октября 2022 года можно прочитать здесь.