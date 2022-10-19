Политолог Дудаков считает, что военная помощь Украине уменьшится после выборов в конгресс США Фото: REUTERS

Политолог, американист Малек Дудаков считает, что на ближайших выборах в конгресс США в ноябре демократы, вероятно, потеряют большинство. Это может привести к изменениям в помощи Украине и ее сокращению.

большинство в одной или обеих палатах конгресса. Им будет сложнее проводить какие-то свои законопроекты, включая, конечно, выделение помощи Украине», — объяснил он в беседе с Lenta.ru.

Однако полного отказа и существенного снижения любых видов помощи Киеву со стороны Вашингтона ждать не стоит, считает он.

Как ранее сообщали "Известия", в министерстве обороны США задумались о сокращении поставок вооружения на Украину из-за истощения собственных запасов. Как утверждают авторы материала, министр обороны США Ллойд Остин на текущей неделе дал понять, что Соединенные Штаты и их западные союзники «с трудом успевают удовлетворить потребности Украины в современных видах вооружений, необходимых для борьбы с Россией».

До этого стало известно, что члены Республиканской партии США намерены объявить действующему американскому президенту Джо Байдену импичмент после промежуточных выборов в конгресс в ноябре. Конгресс уже внесли соответствующие статьи. По мнению республиканцев, идея увенчается успехом в том случае, если им удастся установить контроль над палатой представителей по итогам выборов в законодательный орган власти.

Ряд членов Республиканской партии полагают, что Байден совершил ряд тяжких преступлений в сферах погранконтроля, ситуации с коронавирусной инфекцией и выводом войск из Афганистана, передает RT.