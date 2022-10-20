Флеболог объяснил, почему к вечеру появляется ощущение, что «ноги гудят» Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Хирург-флеболог Первой профессиональной сети ортопедических салонов ОРТЕКА Армен Авакян почему по вечерам у многих появляется ощущение, что «ноги гудят».

Обычно это происходит из-за длительных нагрузок: долгие пешие прогулки, интенсивные тренировки, работа в положении стоя. По словам эксперта, часто такое бывает, когда ноги не справляются, ведь мышцы и связки нужно постоянно укреплять, иначе бег и ходьба будут всегда оборачиваться усталость.

Но простая усталость обычно быстро проходит, а вот если ощущение, что «ноги гудят» появляются у офисных сотрудников, то речь идет об оттоке крови по венам от нижних конечностей. Из-за сидячей работы давление в сосудах возрастает.

Причина в том, что мышцы голени, которые стимулируют течение венозной крови к сердцу, не сокращаются при сидячей работе. Как следствие на венозную систему возникает излишняя нагрузка, а отсюда тяжесть в ногах и даже отеки.

Еще одна причина – это неправильно подобранная обувь – туфли на высоких каблуках, с узким носом или полностью плоской подошвой.

Избавиться от проблемы поможет физическая активность, но важно помнить, что любые тренировки должны быть умеренными, пишет "Газета.Ru".

В качестве профилактики специалист советует периодически удерживать ноги в возвышенном положении. Это позволит улучшить отток крови. Также следует следить за правильной обувью.

А вот постоянно мерзнущие ноги могут указывать на развитие различных заболеваний. Это может быть анемия, атеросклероз, гипергидроз, вегетативная дисфункция и низкое артериальное давление, сообщает ФАН.

Если на ногах появляются "плохие" синяки, то нужно срочно бежать к врачу. Некоторые гематомы могут отражать нагноение внутри, и тогда потребуется вмешательство хирурга. В других случаях есть угроза тромбообразования, пишет Life.