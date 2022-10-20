Президент Швейцарии прибыл на Украину для переговоров о новой помощи Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент Швейцарии Иньяцио Кассис прибыл в Киев для проведения переговоров о предоставлении новой помощи Украине, а также получения полного представления о ситуации в стране. Такое заявление глава государства сделал в четверг, 20 октября.

«Возвращение в Украину, спустя год после моего последнего визита. Цель: получить представление о военной ситуации, гуманитарной ситуации и подготовительной работе по восстановлению страны», - сказано в заявлении, которое опубликовано в аккаунте швейцарского президента в Twitter.

В августе 2022 года власти Швейцарии договорились с Киевом о том, что Берн намерен представлять дипломатические интересы Украины в России. «Украина выразила желание, чтобы Швейцария представляла ее интересы в России. Соответствующие переговоры завершены», — заявили в Министерстве иностранных дел страны, однако, для вступления данной договоренности в силу Москва должна дать свое согласие.