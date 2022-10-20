Глава Амурской области Василий Орлов: В медучреждения региона передали 11 внедорожников

Амурские медики получили новые автомобили. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В амурские больницы и поликлиники поступили новые автомобили УАЗ. 11 внедорожников приобрели для районных медицинских организаций в рамках региональной программы «Модернизация первичного звена здравоохранения», являющейся частью национального проекта «Здравоохранение». На новых автомобилях пациентов будут отвозить в учреждения здравоохранения, а врачей - до места жительства больных.

«На обновление автопарка было выделено более 20 миллионов рублей, – рассказал губернатор Амурской области Василий Орлов. - Новые автомобили позволят не только оперативнее оказывать помощь жителям области, но улучшать условия работы медиков».

Внедорожники уже передали врачам. По два автомобиля получили Свободненская, Серышевская и Тамбовская больница. Одна машина пополнила автопарк Свободненской поликлиники, еще по одному внедорожнику передали в больницы Архары, Магдагачи, Тынды и Завитинска.

В рамках регионального проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения» в 2022 году в Амурской области также идет строительство трех фельдшерско-акушерских пунктов: двух в Магдагачинском районе, ещё одного – в Шимановском районе, и поликлиники в селе Поярково Михайловского района. Кроме того, для медицинских организаций региона в этом году приобрели 248 единиц оборудования.