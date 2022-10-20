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В мире20 октября 2022 8:16

Шольц заявил, что Германия преодолела зависимость от российского газа

Канцлер ФРГ назвал такие изменения сильным сигналом для «европейской солидарности»
Елизавета КУЗНЕЦОВА

Канцлер ФРГ Олаф Шольц считает, что Германия уже сейчас преодолела зависимость от поставок российского газа. По его словам, теперь страна стремится сократить потребление данного ресурса на 20%.

«Я рад, что нам удалось на европейском уровне достигнуть согласия касательно цели сокращения потребления газа в 15%.», - заявил глава ненемецкого правительства в четверг, 20 октября, выступая с заявлением в Бундестаге.

Шольц назвал такие изменения «сильным сигналом» для «европейской солидарности», а также по отношению к Германии, «которая до сих пор особенно сильно зависела от российского газа». «Прошу заметить, была. Ведь мы освободились от этой зависимости и вступаем в зиму хорошо подготовленными», - заявил канцлер ФРГ.

Глава немецкого правительства также поблагодарил граждан Германии за экономию энергии. «Вместе мы стремимся сократить потребление газа на 20%», - сказал он, отметив, что каждый киловатт-час, который получается сэкономить, «повышает энергобезопасность».