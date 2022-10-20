Мишустин назвал кражей заморозку Западом российских валютных резервов Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая в четверг, 20 октября, на международном экспортном форуме «Сделано в России», заявил, что российские золотовалютные резервы были фактически украдены западными странами в результате заморозки.

«Вводя все новые пакеты санкций, недружественные страны постарались нанести как можно больший ущерб ... запугать деловое сообщество. Были, говоря по-простому, украдены сотни миллиардов долларов российских валютных резервов», - заявил глава российского правительства, напомнив, также про террористические атаки, совершенные на газотранспортной инфраструктуре.

Мишустин отметил, что в данных условиях западные страны фактически игнорируют правила совместной работы, которые ранее были незыблемыми. Как он отметил, в основе многих решений положен открытый протекционизм или же политические задачи.

По его словам, попытки исключить Россию из глобальной торговли выглядят абсурдными. «С давних времен наша страна была и остается ее важной составляющей. Да и мировую промышленность без российских ресурсов и товаров представить сложно», - подчеркнул он.

Ранее говорилось о том, что в результате западных санкционных ограничений было заморожено примерно 300 млрд долларов золотовалютных резервов России.