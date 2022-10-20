ФРГ выдала ордер на арест россиянина по запросу США об экстрадиции Фото: GLOBAL LOOK PRESS

США направили 4 октября Германии запрос об аресте российского гражданина с целью его экстрадиции по обвинению в обходе санкционных ограничений. Об этом сообщила прокуратура Гамбурга.

«На основании договора об экстрадиции между США и Федеративной Республикой Германия власти США 4 октября 2022 года направили властям Германии запрос о предварительном аресте преследуемого российского гражданина с целью его экстрадиции в США», - приводит РИА Новости заявление представителя прокуратуры Гамбурга.

Региональный суд Гамбурга выдал ордер на предварительный арест россиянина. Как уточнили в прокуратуре, теперь американские власти должны в течение 40 дней подать официальный запрос об экстрадиции арестованного в Германии российского гражданина.

Российского гражданина, экстрадиции которого добивается Вашингтон, задержали в Гамбурге на прошлой неделе - 17 октября. Теперь он находится под стражей. Прокуратура Гамбурга затрудняется прогнозировать продолжительность экстрадиции в Соединенные Штаты.