"Меньше стресса и нагрузок": Врач дала рекомендации Татьяне Тарасовой Фото: Руслан ВОРОНОЙ, Экспресс газета

Врач-терапевт Надежда Дулганова дала рекомендации по здоровью заслуженному тренеру по фигурному катанию Татьяне Тарасовой.

По мнению эксперта, прежде всего звезде льда сейчас крайне важно поберечь свое здоровье, постараться избегать физических нагрузок и стресса.

- Однозначно следует поберечься. Но поскольку Татьяна Анатольевна - спортсмен и залуженный тренер, ей сложно не выкладываться на работе. Как врач, я ей рекомендую воздержаться от физических нагрузок и эмоциональных стрессов. Чтобы это не привело снова к обострению синдрома и не (спровоцировало) ... возникновение инсульта, - рассказала Дулганова в беседе с "Пятым каналом".

Ранее сайт КП-Спорт писал, что 74-летней Татьяне Тарасовой потребовалась срочная медицинская помощь. Отмечается, что тренер пожаловалась докторам на острые боли в животе и головную боль. Прибывшие на место врачи "скорой" оказали знаменитости помощь. Для экстренной госпитализации показаний не было.