На Ямале создан штаб для координации работы по повышению безопасности в регионе

По поручению Президента, которое было дано во время сегодняшнего заседания Совета безопасности, на Ямале был создан оперативный штаб для координации работы по повышению безопасности в регионе. Первое заседание штаба провел губернатор региона Дмитрий Артюхов.

«В соответствии с прямым поручением главы государства оперативный штаб на Ямале приступил к работе незамедлительно, его работу в ежедневном режиме буду контролировать лично, - отметил губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов. - Наша задача – не допустить сбоев в работе объектов важнейшей для страны энергетической инфраструктуры, жизнеобеспечения, связи. Мы будем продолжать выполнять все поручения главы государства по обеспечению потребностей, возникающих в ходе проведения специальной военной операции, и поддержке мобилизованных ямальцев и членов их семей. В любой ситуации, люди должны чувствовать себя защищёнными».

Оперативный штаб будет работать под руководством главы округа, также в его состав вошли руководители органов исполнительной власти автономного округа и главы территориальных органов силовых структур. В задачи штаба входит оперативная реализация мер, направленных на обеспечение безопасности людей, стабильную работу экономики, охрану и антитеррористическую защищенность, соблюдение общественного порядка.

На Ямале уровень готовности – базовый, то есть направленный прежде всего на поддержание стабильности, приведение в порядок всей нормативной базы.

Отметим, Президент также поручил региональным властям оказывать содействие в материально-техническом обеспечении мобилизованных граждан и соответствующих воинских формирований, обеспечить реализацию мер социальной поддержки семей граждан, призванных на военную службу по частичной мобилизации.

Кроме этого, на Ямале реализуется комплекс мер по поддержке мобилизованных. Накануне был принят ряд значимых решений по поддержке детей, супругов и членов семьи военнослужащих в сферах здравоохранения, образования и социальной защиты.